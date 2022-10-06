Аналитики ISW в новом отчете отмечают, что провалы оккупантов в Украине и растущая критика так называемой частичной мобилизации в РФ заставляют президента-агрессора обвинять в неудачах главу Минобороны, информирует «НБН».

В Институте изучения войны сообщили, что российский лидер своим указом в среду отложил призыв в ВС РФ студентов. Путин потребовал от Министерства обороны внести коррективы в нормативно-правовую базу по спискам граждан, которые не подлежат мобилизации, упрекнув ведомство в том, что оно не внесло своевременные изменения. По всей видимости, глава Кремля настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя ответственность за провал «спецоперации» в Украине.

Специалисты считают, что президент-агрессор будет максимально оттягивать момент увольнения министра обороны, чтобы продолжать возлагать на него вину за поражения на фронте. В ISW добавили, что новый глава Минобороны должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после его назначения.

Также кремлевский диктатор пытается улучшить свою поддержку среди националистических «фракций» РФ – блогеров и силовиков, таких как чеченский лидер Рамзан Кадыров и олигарх Евгений Пригожин, контролирующий ЧВК «Вагнер». В частности, Путин присволи главе Чеченской Республики звание генерал-полковника.

Напомним, что экс-сотрудник СБУ рассказал, что Кадыров хочет устранить Шойгу, чтобы поставить своего человека в Министерстве обороны.