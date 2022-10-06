Во время выступления перед участниками сессии Генассамблеи Организации американских государств Зеленский сообщил, что российские захватчики принудительно депортировали на территорию страны-агрессора более 1,6 миллиона украинцев, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу президента.

Лидер нации отметил, что у многих граждан, которых оккупанты принудительно увезли в Российскую Федерацию, отобрали документы. Эти украинцы рассеяны по территории соседнего государства, разбросаны по отдаленным регионам. Перед этим многие люди прошли через ужасы фильтрационных лагерей захватчиков, их запугивали, над ними издевались.

Глава государства добавил, что агрессивный сосед хочет превратить нашу страну в свою колонию, как это было в Российской империи, однако он не сомневается, что Украина не позволит оккупантам вернуть то несправедливое время.

Напомним, что Зеленский отказался от каких-либо переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, подписав соответствующий указ.