Спикер российского Совфеда на саммите парламентов G20 призывала немедленно начать переговоры о завершении войны, обвинив Украину якобы в нежелании продолжать диалог с Москвой, информирует «НБН».

На громкие высказывания Матвиенко резко отреагировал Данилов в своем Facebook-аккаунте. Секретарь СНБО посоветовал представительнице российского руководства не отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются и начать думать не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной родной страной, убитыми ею украинцами и о линии защиты на Гаагском суде.

Данилов добавил, что переговорный процесс Украины с Россией состоится, однако с новой властью в Кремле, однако к тому моменту Матвиенко «будет очень далеко».

Ранее Данилов прокомментировал мобилизацию в России. Секретарь СНБО рассказал, как этот процесс дестабилизирует политическую ситуацию в соседней стране.