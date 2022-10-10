В своем Twitter-аккаунте советник главы ОПУ, комментируя заявление самопровозглашенного президента РБ, отметил, что белорусский диктатор «продолжает продавать России последние крошки суверенитета», информирует «НБН».

По словам Подоляка, сообщение о размещении на белорусской территории контингента РФ под надуманным поводам – формализация оккупации. Он подчеркнул, что Украина оценивает риски и готова к любым возможным угрозам.

Также советник руководителя ОПУ успокоил украинцев, заверив, что ситуация под контролем и о повторном втожении из Беларуси речь не идет.

Напомним, что на фоне информации о подготовке РБ к вторжению на украинскую территорию, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение. Чиновник попытался убедить, что его страна всего лишь «готовится к обороне» и воевать ни с кем, а тем более с Украиной, не хочет.