В эфире «Радио Свобода» чиновник заявил, что у Киева нет гарантий того, что страна-агрессор не использует тактическое ядерное оружие для удара по украинским тыловым городам или позициям ВСУ, информирует «НБН».

По мнению секретаря СНБО, после массированной ракетной атаки россиян на Украину, угроза ядерного удара сохраняется, при этом в ведомстве не видят конкретных движений оккупантов в этом направлении.

«Мы ни от чего не застрахованы», — заявил Данилов, отметив, что, если Путин захочет применить тактическое ядерное оружие, это может произойти.

Чиновник отметил, что у него складывается вчепатление, что в России люди живут последним днем, им все безразлично, они равнодушны к своей стране.

«Как будет чувствовать себя страна, которая впервые после Второй мировой войны применит ядерное оружие», — призвал представить такую ситуацию секретарь СНБО.

Ранее ядерный потенциал Российской Федерации оценил министр обороны Украины Алексей Резников, указав на важный нюанс в этом вопросе.