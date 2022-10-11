В интервью немецким изданиям Berliner Zeitung и Cicero венгерский премьер рассказал, что 5 февраля он был в российской столице и якобы хотел «договориться о мире» с главой Кремля, информирует «НБН».

Орбан спросил Путина, что тот думает о ВСУ. По словам премьер-министра Венгрии, российский президент назвал армию Украины сильной и образованной. Также кремлевский диктатор заявил, что он сделает все, лишь бы соседняя страна никогда не вступила в Североатлантический Альянс.

Политик неохотно ответил на вопрос о причине нападения РФ на Украину, отметив, что его интересует не Путин, а Венгрия и Евросоюз.

«Я не знаю, почему он начал войну», — сказал Орбан, отметив, что он не хочет участвовать в дискурсе.

Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, почему венгерский премьер встал на сторону российского президента-агрессора. Он рассказал, что Путин мог пообещать Орбану.