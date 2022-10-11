Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Spiegel.

Издание отмечает, что передача системы противовоздушной обороны произошла сегодня, 11 октября, рядом с границей Украины и Польши.

Насколько известно, поставки этих систем ПВО должны были начаться в ноябре месяце. Однако буквально вчера, десятого октября, глава оборонного ведомства Германии Кристине Ламбрехт анонсировала, что передача будет уже «в ближайшие дни». Такое заявление было сделано после массированного ракетного удара российских войск по территории нашей страны.

Напомним, ранее Путин сделал заявление о массированном ракетном ударе по Украине.