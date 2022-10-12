Шейтельман объяснил, что два месяца оккупанты не наносили удары по Киеву и Львову, поскольку глава Кремля боится статуса страны-террориста для России, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам политтехнолога, Путин понимает, что он теряет дипломатический статус, то есть, когда человек приедет на G20, его могут арестовать, поскольку он является самым разыскиваемым преступником соответственно законодательству США.

Также признание России государством-террористом позволит любому украинцу предъявлять к американским судам имущественные требования, заставляя РФ выплачивать компенсации пожизненно.

Кроме того, негативным последствием статуса страны-террориста для России станут вторичные санкции, которые касаются транзакций, платежей и бизнеса с компаниями США.

Напомним, что в августе Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если США признают Россию государством-террористом.