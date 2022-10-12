Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что подобного рода заявление Лаврова не считается конструктивным, а также обоснованным.

Дословно из заявления Нед Прайс:

«Мы не можем рассматривать это в качестве конструктивного и обоснованного предложения вступить в диалог».

Стоит отметить, что ранее Сергей Лавров сделал заявление о том, что Кремль открыт для переговорного процесса с Западом относительно войны, развязанной Россией на территории Украинского государства.

Согласно словам Прайс, это заявление Лаврова было озвучено после того, как Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по украинской территории. Также он добавил, что Вашингтон четко придерживается позиции – никаких переговоров по Украине без участия Киева.

Напоследок представитель Госдепартамента отметил, что полное прекращение огня со стороны России должно стать первым шагом к переговорному процессу.

Ранее стало известно о том, что Турция намерена провести переговоры с рядом стран по ситуации в Украине.