Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», по словам Борреля ответ Запада на потенциальный ядерный удар по украинской территории не будет ядерным. При этом он добавил, что ответ будет невероятно мощным с военной позиции.

Так, выступая в четверг в Брюгге, Боррель заявил:

«Существует ядерная угроза. При этом сам Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Но должно быть четко понятно, что государства, которые поддерживают Украинское государство, а это и США, и ЕС, и НАТО, все они тоже не блефуют. Любого применение любого ядерного оружия против Украины обязательно создаст ответ. Он не будет ядерным, но будет весьма мощным с военной точки зрения».

Согласно словам Борреля, «это является серьезным моментом в истории, и нам нужно показать, что мы едины, мощны, а также полны решимости».

Ранее вероятность ядерного удара РФ по Украине оценил секретарь СНБО Алексей Данилов.