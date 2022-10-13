Генерал отметил, что президент Российской Федерации, вероятно, лично посетит саммит в Астане, где встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а не отправит вместо себя «дубликат», информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Маломуж рассказал, что глава Кремля использует двойников только в некоторых случаях, в частности, на массовых мероприятиях, поскольку сильно боится покушения.

По словам экс-главы Службы внешней разведки, одним из маркеров является пятнадцатиметровый стол, за который Путин сажал всех президентов в период пандемии коронавируса.

Кроме того, диктатор боится умереть от ядерной бомбы, террористов или из-за заговора, поэтому его охраняют пять спецслужб, которые контролируют друг друга и российские элиты. Поэтому реальный Путин появляется только на встречах.

Напомним, что эксперт по вопросам деятельности спецслужб, комментируя использование главой РФ двойников, рассказал, как можно это подтвердить.