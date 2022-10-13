Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко. На видео запечатлели президента РФ Владимира Путина, который искал чем себя занять в ожидании турецкого коллеги, информирует «НБН».

Поскольку Эрдоган долго не появлялся, глава Кремля начал нервно листать бумажки. Пропагандистские СМИ России, после публикации видео, оперативно придумали объяснение почему задерживались переговоры. Издания страны-агрессора сообщили, что российский лидер «просто пришел на встречу заранее».

Напомним, что турецкий президент не впервые заставил ждать Путина. По мнению российского политолога Андрея Пионтковского, Эрдоган сделал это намеренно и рассказал о специфике отношений глав государств.