В своем видеообращении президент напомнил, что наш народ живет на своей земле, потому что на протяжении веков Украина выдержала удар нападающих, благодаря своим защитникам и защитницам, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

«Были разные периоды, разные угрозы, но Украина выстояла», — сказал лидер нации.

По словам Зеленского, наши военные сражаются за Украину, независимость и волю для всех следующих поколений, они – абсолютные герои и люди с большой буквы.

Свое поздравление президент сопроводил трогательным видео, которое демонстрирует несокрушимость и непокорность каждого украинца. Также в ролике показали нарезку из жизни мирных граждан, которых украинские защитники оберегают от врага.

Как сообщалось ранее, Зеленский обратился к странам-членам Организации Североатлантического договора, призвав их проявить решимость относительно вступления Украины в НАТО и показать, что они не боятся Россию.