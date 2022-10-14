С момента начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину от рук российских захватчиков погибли тысячи мирных украинцев, сотни детей, множество граждан потеряли свое жилье, а оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым домам. И несмотря на это глава Кремля сделал заявление о том, что в планах российской власти не было намерений уничтожить Украину.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

Дословно из заявления Путина:

«Мы не ставили перед собой цель уничтожить Украину. Конечно же, нет».

Именно таким образом президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли иметь в будущем Украина возможность быть независимым государством.

Кроме того он заявил о том, что Украина перекрыла в Крым водоснабжение. Именно поэтому войска России «были вынуждены зайти и открыть воду в Крым».

Напомним, ранее мы писали о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Россию, каким будет ответ Запада в случае применения Кремлем ядерного оружия в Украине.