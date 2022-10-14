В интервью немецкой телекомпании ZDF украинский лидер заявил, что считает главу Российской Федерации не совсем адекватным человеком и террористом, информирует «НБН».

«Он не понимает, что наоборот он нас объединяет», — высказался Зеленский о Путине, который развязал войну в нашей стране.

Украинский президент предположил, что либо кремлевский диктатор не хочет вести диалог с нашей страной, либо не понимает, что с каждой ракетной атакой исчезают шансы на переговоры. Глава государства добавил, что он готов говорить с тем, кто действительно хочет мира, а не говорит о переговорном процессе, выпуская ракеты.

«Для нашей страны сегодня – это объединенный образ террориста», — добавил лидер нации.

Зеленский отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц после начала полномасштабного вторжения увидел, что Украина права и Путину доверять нельзя, так как глава Кремля говорит одно, а поступает иначе, не выполняя личные обещания.

По мнению главы Украины, европейские лидеры также должны дать понять Кремлю, что переговоры с президентом РФ невозможны. Зеленский отметил, что Европа много лет давала стране-агрессору инициативу, кланяясь перед ней.

Украинский президент добавил, что европейские государства не должны проявлять слабость в отношении Путина, подвергнув его полной изоляции. Кроме того, им нужно пережить одну зиму, лишив россиян возможности «выкручивать им руки».

Ранее Зеленский рассказал, как Путин может попытаться вынудить Европу запустить «Северный поток-2».