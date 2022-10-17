Пресс-секретарь главы России заявил, что блок НАТО «де-факто влез в конфликт в Украине», в связи с чем якобы связано поражение путинских войск на фронте, информирует «НБН».

В эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» Песков подчеркнул, что именно «вмешательство» Альянса существенно осложняет положение российских оккупантов в Украине и требует от Москвы мобилизации, в том числе и в экономической сфере.

«Одно дело – это киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО», — попытался оправдать провалы захватчиков соратник диктатора.

Традиционно спикер Путина заявил, что несмотря на помощь Альянса соседней стране, Россия продолжит выполнять цели «СВО» и «доведет ее до конца».

Ранее Песков прокомментировал слухи о смене статуса «спецоперации» и намекнул, что Российская Федерация попытается «вернуть» деоккупированные украинские территории.