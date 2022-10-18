В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского написал, что страна-агрессор безусловно предложила Ирану что-то важное взамен на беспилотники-камикадзе и баллистические ракеты, информирует «НБН».

По мнению Подоляка, Тегеран мог получить от Москвы, согласившись на соучастие в убийствах украинцев, уран и другие материалы, либо ядерные технологии, либо региональные гарантии от Кремля.

Как сообщалось, аналитики американского Института изучения войны считают, что российское руководство договорилось с иранской стороной о поставках новых ударных беспилотников Arash-2. Эти дроны, которые хочет получить Москва, якобы обладают уникальными возможностями.