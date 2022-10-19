Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Данилов написал, что таким образом агрессор стремится осуществить на временно захваченных территориях Украины депортацию населения нашей страны в Россию.

Дословно из опубликованного Даниловым сообщения:

«Военное положение главы Кремля на территории аннексированных украинских регионов является подготовкой к масштабной депортации населения Украины на территорию депрессивных районов Российской Федерации. Это им необходимо для изменения этнического состава захваченной территории. Это является преступлением. Более того, оно должно быть осуждено ООН. Ведь ранее в Крыму Россия поступила так же, и осталась не наказанной».

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что президент Российской Федерации начал применять новую стратегию и тактику в войне против Украинского государства.