Во время брифинга в среду, 19 октября, американский президент сообщил, что россйиский лидер Владимир Путин оказался в тяжелом положении в войне против Украины, информирует «НБН».

По словам Байдена, единственный инструмент, доступный кремлевскому диктатору для вооруженной агрессии в отношении соседней страны – жестокое обращение с украинцами.

Как отметил глава США, президент-агрессор рассчитывает, что террор в отношении мирных граждан запугает украинский народ и Киев согласится на капитуляцию. Однако ожидания Путина не сбудутся, ведь украинцы не собираются сдаваться.

Как сообщалось ранее, в Белом доме рассказали, как ответят Соединенные Штаты Америки на возможное использование Российской Федерацией ядерного вооружения в Украине.