Политолог отмечает, что Мишустин и Собянин могут стать заменой нынешнему российскому лидеру, поскольку их позиции усилились, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

В частности, глава правительства РФ теперь может координировать деятельность силовиков, хотя ранее такими полномочиями обладал сам Путин и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Как отмечает Галлямов, Мишустин – второй человек в государстве, поэтому если с диктатором что-то произойдет, скорее всего он будет исполнять обязанности президента.

Если российский премьер грамотно воспользуется рычагами, которые он получил в свои руки, и будет эффективно взаимодействовать с силовиками, он может стать преемником главы Кремля.

Ранее военный эксперт высказался о кандидатах на место главы России, отметив, что в кресло Путина хотят посадить тихого и послушного политика.