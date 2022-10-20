Как информирует «НБН» со ссылкой на указ на сайте украинского лидера Владимира Зеленского, в санкционный список попали целый ряд физических и юридических лиц.

Также известно кто именно подпадает под введенные Украиной ограничения в отношении Республики Беларусь.

Так, под украинские санкции попала жена Александра Лукашенко Галина Лукашенко, пресс-секретарь Республики Беларусь Наталья Эйсмонт, руководитель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, руководитель КГБ Иван Тертель, глава Министерства внутренних дел РБ Иван Кубра, руководитель Следкома Беларуси Дмитрий Гора.

Помимо того, под экономические санкции попали также целый ряд силовиков Беларуси и такие олигархи, как Алексей Алексин, Николай Воробей, Александр Шакутин. Все эти лица так или иначе связаны с режимом Лукашенко.

Известно также и о том, что в санкционный список также попали Минобороны РБ, такие компании как «Гродно Азот», «Нафтан», «Белшина», Мозырский нефтеперерабатывающий завод и прочие.

Сами же санкции предусматривают собой запрет на въезд, арест активов, а также иные ограничения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Лукашенко боится объявлять мобилизацию в Беларуси.