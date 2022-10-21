В эфире национального телемарафона министр иностранных дел заявил, что представители «Группы двадцати» хотят, чтобы президент-агрессор РФ чувствовал себя на саммите максимально изолированым, информирует «НБН».

По словам Кулебы, ежедневно обсуждается вопрос, кто из лидеров G20 будет на саммите и будут ли участники встречаться с Путиным и если они это планируют, то что должны сказать диктатору.

При этом дипломат отметил, что это мероприятие существенно ничего не изменит, поскольку вопросы решаются в других местах. Однако на встрече будут не только представители государств, которые называют вещи своими именами, но и стран, которые играют в нейтралитет и пытаются хотя бы морально поддержать российского лидера.

Министр отметил, несколько месяцев назад перед саммитом глав МИД «Большой двадцатки» была проведена большая работа относительно формата встречи, чтобы страна-оккупант была максимально изолирована и не могла существенно влиять на качество принятых решений. Он добавил, что тогда удалось достичь этого.

Напомним, что российский оппозиционер Марк Фейгин выразил уверенность в том, что Путин не решится поехать на саммит «Большой двадцатки», однако может встретиться с американским президентом Джо Байденом.