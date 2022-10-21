В интервью российской журналистке Юлии Латыниной советник главы ОПУ предположил, что жители Украины этой зимой могут неделями и месяцами либо полностью оставаться без электричества, водоснабжения и тепла, либо с большими ограничениями, информирует «НБН».

Арестович подчеркнул, что, несмотря на такую проблему, украинцы умеют выживать и справляться с такими ситуациями. Он задался вопросом, как в таком случае будет действовать кремлевский диктатор Владимир Путин, когда его стратегия не принесет результата.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что украинцы «поносят водичку в ведрах из бювета», «создадут дома палатки со свечками внутри» и будут прятаться в убежищах, однако не пойдут на поводу у диктатора.

Напомним, что бывший нардеп ВРУ Борислав Береза обвинил премьер-министра Дениса Шмыгаля в том, что правительство плохо подготовило Украину к сезону холодов. Политик рассказал, с какими проблемами могут столкнуться граждане этой зимой.