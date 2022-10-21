Эксперт считает, что угроза большего привлечения Республики Беларусь к войне против Украины на стороне российских оккупантов растет. В материале для американского издания National Review Кропси рассказал, что может сделать Запад, чтобы удержать Лукашенко подальше от боевых действий, информирует «НБН».

По его словам, белорусский диктатор уже предоставляет военную помощь главе Кремля, позволяя российским захватчикам использовать территорию его страны и склады.

Эксперт отмечает, что ВС РБ достаточно слабые, но их прямое участие в войне поспособствует эскалации и угрозе прямого конфликта между Североатлантическим Альянсом и Россией. Лукашенко понимает, что дальнейшая интеграция с РФ закончится полным поглощением Беларуси.

Самопровозглашенный президент пытается балансировать между Западом и Москвой, однако Путин втягивает его в войну все больше. По этой причине США и Альянс должны серьезно отнестись к угрозе вторжения армии Беларуси в Украину и действовать на опережение.

Кропси предлагает Западу осуществить два шага, которые удержат белорусского диктатора от прямого участия в боевых действиях.

Во-первых, Минск должен получить от Альянса четкое предупреждение о военном ответе блока НАТО на вторжение армии РБ в Украину. Во-вторых, нелегитимному президенту нужно предложить возможность «отступления», которое предусматривает отказ от поддержки Кремля и предоставление защиты со стороны западных стран.

Отметим, что в ВСУ оценили вероятность вторжения армии Лукашенко в Украину весной следующего года.