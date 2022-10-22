Как информирует «НБН», об этом президент Украины заявил в интервью канадским телевизионным каналам CTV и CBC.

Согласно словам украинского лидера, Украина может начать переговоры с Российской Федерацией после возвращения всей собственных территорий в границе 1991 года. Но точно уже нельзя будет возвратить тех отношений с Россией, которые были до войны.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Они могут нам обратно вернуть нашу же территорию, которую сейчас оккупировали, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей земли, с территории нашей страны, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И уже после этого мы сможем сказать, в каком формате и с кем готовы разговаривать».

Напоследок глава государства добавил, что это будет справедливо. Ведь чтобы говорить, нужно отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно пробовать решить дипломатическим путем все это.

Напомним, ранее Зеленский озвучил цель, которую сегодня преследует Россия.