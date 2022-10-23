Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Ермака в Телеграм, только одного призыва к Российской Федерации вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции недостаточно. Необходимо оружие, а также сильные экономические ограничения, так как Россия понимает исключительно язык силы.

Дословно из обнародованного Ермаком сообщения:

«Страны Большой семерки обратились с призывом к Российской Федерации, чтобы та незамедлительно вернула Украине стопроцентный контроль над ЗАЭС. Также в призыве было сказано, что Россия должна вывести свои войска и персонал с территории атомной станции. Это очень важно, однако пещерные люди понимают только язык силы».

Согласно словам главы Офиса президента Украины, эта война однозначно доказывает, что вражеские силы отступают под давлением Вооруженных сил Украинского государства, а экономика Москвы разрушается, и все благодаря системным ограничениям.

Напоследок глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что необходимо «больше решимости, чтобы коллективно добить врага», так как с «террористами ничего по-другому не работает».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Минобороны РФ Шойгу пожаловался министру обороны Франции на то, что якобы Украина собирается применить «грязную бомбу».