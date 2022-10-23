Но для этого, как пишет «НБН» со ссылкой на «УНИАН», нашей стране необходимо дальнобойное оружие. Вовсе не для нападения на РФ, но для защиты своих суверенных территорий.

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что «даже самая лучшая противовоздушная оборона не сможет отразить все атаки РФ». При это он спросил у Шмыгаля, не нужно ли Киеву оружие для атаки на базы и аэропорты на территории России. На это глава Кабмина подчеркнул, что оружие нашей стране нужно исключительно для защиты собственной территории.

Высокопоставленный чиновник отметил:

«В первую очередь, Украинскому государству нужна техника для защиты собственных людей. Мы не говорим о нападениях на Российскую Федерацию. Речь идет только о защите нашей собственной территории. Мы защищаем собственную территориальную целостность в границах 1991 года».

Согласно его словам, Украинское государство планирует вернуть все территории в международно-признанных границах, в том числе и Крым.

Ранее новоназначенная глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила о своей поддержке Украины.

Согласно его словам, Украинское государство планирует вернуть все территории в международно признанных границах, в том числе и Крым.