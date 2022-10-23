Как информирует «НБН», в интервью канадским телеканалам CTV та CBC Владимир Зеленский сказал следующее:

«Мы говорили уже публично о том, что если Россия проведет «референдумы», если они признают что-то там, если начнут признавать в качестве «отдельных республик», то наша сторона навсегда прекратить вести какие-либо переговоры с действующим президентом России. Так как он не только международное право нарушил, но и все остальные договоренности, которые были до этого, начиная с нормандского формата».

Согласно словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Путин во время нормандской встречи стоял на том, что в Крыму был некий «референдум», однако Россия вроде бы не собиралась идти полномасштабной войной, захватывать земли. А вот ситуация на Донбассе вроде бы стала следствием «решения людей», и российских военнослужащих там якобы и не было.

Напоследок украинский лидер добавил:

«Это все «бла-бла-бла», причем старого человека, который уже даже и не помнит, где он давал свое слово, а где не давал. Вот что и происходит на самом деле. И потому, мне как президенту, нет смысла разговаривать с человеком, который говорит что-то, а уже завтра меняет свою позицию».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский озвучил свое требование к России для возобновления переговорного процесса.