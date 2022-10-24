В интервью изданию «Украинская правда» начальник ГУР МОУ рассказал, что украинский олигарх должен был оставаться в столице Турции по условиям переговоров с российской стороной, информирует «НБН».

Однако, как сообщил Буданов, после масштабного обмена пленными кум Путина оказался в Москве. Медведчука перевезли в российскую столицу, поскольку он имел практический интерес для спецслужб РФ.

Глава украинской разведки заверил, что одиозного политика не встречали с красной дорожкой, кроме того, у Кремля много практических вопрос к нему, в частности, где деньги.

Генерал-майор добавил, что у него не болит голова о том, что ФСБ будет спрашивать у Медведчука и что кум диктатора расскажет российским следователям.

Ранее на вопросы о Медведчуке отвечал спикер президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав масштабный обмен военнопленными.