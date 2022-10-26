Во вторник, 25 октября, украинские защитники накрыли огнем базу «кадыровцев», которая располагалась на левом берегу Херсонской области, ликвидировав более 40 захватчиков, информирует «НБН».

На разгром своих войск на Херсонщине отреагировал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чеченской Республики пришел в ярость от успехов украинской армии, пригрозив жестокими атаками.

Ставленник Путина заявил, что Запад хочет «разбить на кусочки, унизить втоптать в грязь» Россию, поддержав риторику пропагандистов о том, что якобы РФ воюет не с Украиной, а с НАТО.

Кадыров заявил, что это джихад и чеченские командиры оккупантов приняли решение «нападать, а не обороняться», уничтожая «шайтанов» везде, где они бы не находились.

«Так что ждите хорошие новости», — самоуверенно заявил глава Чечни.

Напомним, что в среду, 26 октября, Генштаб армии Украины сообщил, что наши защитники ударили по складу «кадыровцев» в Луганской области. ВСУ ликвидировали боеприпасы и более десятка оккупантов.