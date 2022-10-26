Российский президент-агрессор в очередной раз отличился нелепыми фейками об Украине, выступая на встрече руководителей спецслужб СНГ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Путин заявил, что наша страна «практически потеряла суверенитет» и ею «руководят непосредственно Соединенные Штаты Америки». Также глава Кремля добавил, что якобы Америка использует Украину, как таран против Российской Федерации.

Не мог упомянуть президент-агрессор и нарратив пропаганды о «биолабораториях» на украинской территории. Лидер россиян сообщил, что Запад превратил Украину в «полигон для биологических экперементов», а теперь «накачивает вооружением».

Напомним, что ранее во время пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Украина в будущем независимым государством. Глава Российской Федерации солгал о том, что Кремль якобы не ставил задачу уничтожить соседнюю страну.