Британская разведка утверждает, что Кремль, чтобы отвлечь российское общество от критики в свой адрес, начал более активно вовлекать региональных чиновников в систему нацбезопасности РФ. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Российские власти находятся под общественным давлением из-за «спецоперации» в Украине, поэтому ищут, на кого переложить ответственность за войну.

По указу Путина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и московскому мэру Сергею Собянину поручили координировать «разработку мер безопасности» в регионах страны-оккупанта.

В разведке Великобритании полагают, что такое действие Кремля приведет к более тесному взаимодействию региональных чиновников с системой нацбезопасности РФ. Широкое участие губернаторов, по всей видимости, призвано отвлечь граждан от критики властей.

Ранее российский политолог Станислав Белковский рассказал, как кремлевские чиновники отговаривают Путина от намерения использовать ядерное вооружение.