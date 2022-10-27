Глава Израиля рассказал об ограничениях, которые не позволяют Иерусалиму передать Украине противовоздушную оборону. В то же время он выразил готовность осуществить поставки нелетальной продукции нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам Герцога, в Израиле есть вооружение с отсутствием экспортной версии и существуют секреты, которые руководство страны не может передать. Президент подчеркнул, что Иерусалим не хочет, чтобы некоторые вещи попали в руки врагов, однако пытается помочь Украине там, где может.

Политик добавил, что у европейских стран и Соединенных Штатов Америки также есть виды военной техники, которыми они не готовы делиться с Украинским государством.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, что наша страна может получить от иностранных партнеров новый вид систем ПВО.