В новом отчете эксперты ISW утверждают, что глава РФ не изменил свои первоначальные цели в войне против Украины. Президент-агрессор не перестает верить в победу на фронте и ему не нужны серьезные переговоры с Киевом, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на высказывания Путина на встрече глав спецслужб СНГ. Диктатор заявил, что Украина «практические потеряла суверенитет» и ею якобы руководят США, используя как «таран» против РФ.

Позже эту риторику повторил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Политик заявил, что Украина «стала колонией Америки и оккупирована Альянсом», якобы утратив способность существовать как государство.

Специалисты отмечают, что такие высказывания из Кремля несовместимы с переговорным процессом о прекращении огня, не говоря уже о завершении войны.

Заявления Путина и Володина говорят о том, что российское руководство продолжает верить в победу России в войне и изменение режима в соседней стране.

Отметим, что на встрече руководителей спецслужб СНГ Путин также заявил, что Украина стала «полигоном для биологических экспериментов» Запада, который теперь «накачивает ее вооружением».