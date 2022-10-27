Как информирует «НБН», об этом более детально говорится в материале CNN.

Так, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден не имеет никакого желания проводить встречу тет-а-тет с Владимиром Путиным.

В частности, он заявил:

«Глава государства отметил, что он не имеет намерения садиться за стол переговоров с Путиным. Именно такая позиция у него на сегодняшний день».

В это же время Кирби добавил, что Джо Байден сосредоточился сейчас на контактах с партнерами и союзниками.

Ранее Джо Байден высказался о вероятности ядерного удара России по Украине.