Южнокорейский президент рассказал, что его страна стремится поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми государствами, включая Российскую Федерацию, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

После того как российский диктатор пригрозил Сеулу разрушением двусторонних отношений, южнокорейское руководство решило не поставлять летальное оружие Украине.

По словам главы государства, Южная Корея солидарна с международным сообществом в вопросе гуманитарной помощи украинцам, однако отказ от передачи летального оружия – вопрос суверенитета его страны.

Издание отмечает, что Сеул объяснил свое решение не предоставлять военную помощь Киеву желанием избежать противодействия с государством-агрессором по экономическим причинам и по причине влияния, которое Кремль может оказывать на Северную Корею.

Ранее президент Израиля рассказал, почему Иерусалим не будет передавать Украине противовоздушную оборону.