Кремлевский диктатор, во время выступления в четверг, 27 октября, отличился рядом циничных заявлений, из которых Жданов выделил два основных тезиса, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Во-первых, Путин бросил вызов коллективному Западу под видом «антиколониальной войны». По словам эксперта, глава Российской Федерации пытался склонить на свою сторону Латинскую Америку и другие государства, которые имеют колониальные претензии друг другу.

Во-вторых, президент-агрессор дал понять, что Кремль стремится к переговорному процессу с Западом. Жданов объяснил, что РФ не может прямо сказать, что хочет сесть за стол переговоров, так как это будет унизительно для нее.

Кроме того, Москва намеренна сохранить позицию силы и вести диалог на своих условиях. Путин не выводит оккупационные войска из Украины, чтобы начать переговорный процесс, чтобы обсудить свои «достижения» в нашей стране.

Отметим, что в своей речи Путин затронул вопрос нанесения ядерного удара по Украине.