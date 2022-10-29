Как сообщает «НБН«, такую информацию на своей странице в микроблоге Twitter предоставил министр обороны Алексей Резников.

Чиновник выразил слова благодарность своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за принятые решения касаемо обеспечения безопасности Вооруженных сил Украины. Наша армия пополнится трема десятками бронеавтомобилей Bushmaster. Более того, военнослужащие Австралии решили приобщиться к программе по обучению украинских военных Interflex, разработанной Великобританией.

Резников напомнил, что в целом Австралия передала Украине поддержку на общую сумму 655 миллионов австралийских долларов.

Следует отметить, что операция Interflex является программой, направленная на общевойсковую подготовку бойцов Вооруженных сил Украины согласно программе правительства Соединенного Королевства. В ходе обучения прорабатываются основы проведения боя, также изучается тактическая медицина. Военные получают основные знания по психологической подготовке и проведению наступательных и оборонных операций в урбанизированной местности.

Ранее Алексей Резников рассказал о поставках беспилотников Switchblade 600 для ВСУ.