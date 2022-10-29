Как сообщает «НБН«, об этом, выступая перед преподавателями и студентами Йельского университета заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Перспектива дальнейшего разговора будет зависеть от способа вывода российской армии из Украины: будут ли захватчики вытеснены ВСУ, или оккупанты добровольно покинут территорию нашей страны», — заверил глава государства.

Также украинский лидер отметил, что перспектива мирного переговорного процесса между Москвой и Киевом непосредственно зависит от позиции, которой будет придерживаться российское военно-политическое руководство. Также Зеленский уверен, что для россиян переговоры сейчас гораздо важнее, чем украинцам, так как от этого зависят сроки пребывания их страны в статусе мирового изгнанника.

«Если твои руки в крови – никто не будет пожимать тебе руку, а отмыться крайне сложно», — сделал вывод Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что Киев не готов проводить переговоры о восстановлении мира ни с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни в целом с представителями российского общества.

Ранее мы писали о заявлении Зеленского относительно того, какая позиция Китая в войне России против Украины.