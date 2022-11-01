Как информирует «НБН», Макрон написал об этом на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Так, в размещенной в социальной сети публикации Эммануэль Макрон дал обещание, что Франция передаст Киеву системы противовоздушной обороны.

Дословно из обнародованного Макроном сообщения:

«Сегодня утром я подтвердил лидеру Украины, что Франция в полной мере мобилизована с целью как можно скорее увеличить военную поддержку Украинского государства. Причем сделать нужно это как можно скорее. В частности, это будет противовоздушная оборона Украины».

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал о поставках дальнобойных беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины.