Как информирует «НБН», в своем видеообращении гарант Конституции Украины заявил, что Кремль делает ставку на зиму, чтобы показать то, что объединенная Европа не является состоятельной.

Дословно из заявления Зеленского:

«Для Украины нужно сделать воздушный щит. И сегодня это весьма ясно прозвучало. С президентом Франции мы обсудили весьма конкретные проекты для усиления нашей защиты и восстановления тех объектов, которые были разрушены агрессором».

Президент подчеркнул, что ставка террористов на зиму абсолютно, в полной мере прозрачна для всех. По его словам, этот вызов должен рассматриваться только как вызов для всей Европы.

Зеленский добавил, что любого рода трудности в зимний период Кремль будет предоставлять российской пропаганде как то, что объединенная Европа является несостоятельной.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит противовоздушную оборону Украины, о чем он пообещал Владимиру Зеленскому.