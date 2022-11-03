В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского написал, что такого рода предложения Украине – завуалированный призыв к капитуляции, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, когда кто-то говорит о «дипломатическом урегулировании» войны, на самом деле он предлагает нашей стране выполнить ультиматум Кремля, в частности, отдать свои территории и признать поражение.

Подоляк подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на это, поэтому он призывает перестать выдвигать такие предложения, которые маскируются под дипломатию.

Ранее представитель Офиса президента Украины отреагировал на заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом.