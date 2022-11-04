Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ОПУ.

В частности, Андрей Ермак рассказал собеседникам об актуальной ситуации на территории, где идут боевые действия. Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что украинские силы продвигаются вперед на юге страны, так как главная цель – деоккупация захваченных россиянами украинских земель.

Он добавил:

«Мы каждый день деоккупируем участки украинской территории. На Донбассе сейчас продолжает наблюдаться очень сложная ситуация. В том числе в районе Бахмута, где скоплено огромное количество российских сил».

Также Андрей Ермак рассказал о том, что необходимы наработки мощной позиции государств-членов НАТО по целому ряду важных вопросов.

«Не исключением являются и эти воздушные атаки ракетами и дронами, а также попытки российской стороны незаконно аннексировать территории Украинского государства, которые недавно были».

Помимо того, глава Офиса президента Украины напомнил о том, что в конце сентября Киев подал заявку на вступление в Североатлантический Альянс, и многие государства уже поддерживают возможность обретения нашей страной членства в Альянсе. Однако чтобы было такое решение принято, нужно достичь консенсуса всех государств-участников НАТО.

Ранее в Офисе президента Украины рассказали, что ожидает мир в случае победы РФ в войне против нашей страны.