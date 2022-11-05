Как информирует «НБН», об этом Верховный главнокомандующий ВСУ рассказал в своем видеообращении.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего были рассмотрены вопросы противодействия дроновому и ракетному террору. Уже сейчас есть весьма значительные результаты в этом плане. К примеру, процент сбития вражеских объектов стал гораздо большим, однако еще есть над чем работать».

Также украинский лидер добавил, что Украинское государство должно обеспечивать полную защиту собственного неба. Для этих целей будет делаться вся возможная и невозможная работа.

При этом президент Украины добавил:

«В ближайшие недели мы ожидаем хороших новостей для ПРО и ПВО для Украины».

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, чем граждане Украинского государства удивили его во время войны.