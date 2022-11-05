Как информирует «НБН», в своем вечернем обращении гарант Конституции Украины заявил, что уже на следующей неделе в нашей стране стартует фандрейзинговое направление в рамках платформы United24. Речь идет о сборе денежных средств для флота морских беспилотников.

Дословно из заявления президента Украины Зеленского:

«Уже на следующей неделе мы запустим очередное фандрейзинговое направление. То есть, мы будем собирать деньги для флота морских беспилотников. Я полагаю, что любой гражданин понимает, что и для чего это нужно. Убежден, что эту инициативу поддержат миллионы людей. Уже все видели, как это работает. Причем нужно это только для защиты нашей страны, наших морских вод. Ведь мы не претендуем на чужое».

Помимо того, Владимир Александрович Зеленский подчеркнул, что за шесть месяцев существования благотворительной платформы United24 было собрано почти 220 миллионов долларов США взносов. К этому присоединились миллионы людей из более чем ста государств мира.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал хорошие новости для ПВО и ПРО Украины.