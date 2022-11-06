Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Так, Соединенные Штаты Америки, в частности, якобы просят Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины не отказываться публично от участия в мирном переговорном процессе, пока у власти РФ стоит Путин.

Издание отмечает, что все это направлено не на то, чтобы Киев и Москва сели за переговорный стол, но чтобы «обеспечить поддержку государств, граждане которых могут испытывать волнения из-за перспективы войны на длительные годы».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Хотя чиновники США разделяют оценку своих коллег из Украины, что в настоящее время Путин вовсе несерьезно относится к вероятным переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создал беспокойство в определенных частях Африки, Европы, а также Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина ожидает позитивных новостей по ПВО и ПРО.