В своем Telegram-канале чеченский лидер сообщил, что он следит за сообщениями о происходящем на фронте, обвинив украинские СМИ в том, что они «штампуют сказки». В частности, соратника Путина задела новость о ликвидированных «кадыровцах» под Лисичанском, информирует «НБН».

Лежа на диване, глава Чечни заявил, что он «умирает», но, как оказалось, он просто возмущен «ложью» Украины о его войсках. Кадыров заверил, что с его подразделениями на фронте якобы все хорошо и они готовят новые «сюрпризы» для «сатанистов».

Ставленник Кремля с уверенностью заявил, что украинские защитники «совсем истощены и исчерпали себя», что якобы видят на Западе и пополняют ряды ВСУ за счет наемников. Глава Чечни добавил, что «кадыровцы» «только рады новым дорогим трофеям».

Также Кадыров в очередной раз призвал мусульман РФ объединиться и выйти на борьбу с «сатанистами» в Украине, чтобы потом «не было стыдно» смотреть в глаза своим детям.

Ранее сын президента Ичкерии рассказал, что Кадырова поддерживает только его окружение и объяснил, почему народ не уважает главу республики.