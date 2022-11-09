На своей Facebook-странице советник главы Офиса Зеленского обратил внимание на нюанс в вопросе отхода российских оккупационных подразделений с правого берега Херсонской области, информирует «НБН».

«Российская армия не уходит из Херсона, она выбита», — написал Арестович, отметив, как нужно говорить правильно.

Представитель ОПУ подчеркнул, что путинских захватчиков из областного центра выбили украинские защитники тяжелыми боями, с потерями. Наши военные методично прогрызали оборону россиян, работая по переправам «освободителей». Он добавил, что ВСУ освобождают Херсонщину тяжелым и кровавым военным трудом.

«Добро пожаловать домой», — обратился Арестович к херсонцам.

Советник Андрея Ермака сообщил украинцам, что на правом берегу Днепра какое-то время будут продолжаться сражения, за которыми последует нелегкий период стабилизационных мероприятий.

Напомним, что Шойгу приказал Суровикину вывести армию Путина с правого берега Херсонщины и областного центра, подав бегство оккупантов, как «заботу» российского руководства об их здоровье и жизни.