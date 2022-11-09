Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на источники, которые осведомлены о планировании, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что российский президент-агрессор не поедет на саммит лидеров «Группы двадцати», поскольку в Москве боятся, что руководители других стран будут демонстративно избегать организатора войны в Украине.

Однако Россия все же собирается участвовать в мероприятии, Кремль вместо Путина намерен отправить в Индонезию главу Министерства иностранных дел страны-оккупанта Сергея Лаврова.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки настаивали на участии Украины в саммите лидеров G20, даже если Путин также соберется на мероприятие.

Глава государства Владимир Зеленский, который ранее отказывался присоединяться к саммиту, изменил свое решение. Представитель президента сообщил, что лидер украинцев будет участвовать в мероприятии «Большой двадцатки», однако не известно в каком формате.