Во время пресс-конференции в среду, 9 ноября, американский лидер подчеркнул, что возможность переговорного процесса с Российской Федерацией зависит от украинцев и никакие вопросы, в том числе и этот, не будет решаться без участия Киева, информирует «НБН».

«Ничего про Украину без Украины», — заверил Байден, отвечая на вопрос, может ли Киев пойти на компромисс со страной-агрессором.

По словам главы США, он не знает, что будет делать украинское руководство, однако Вашингтон не будет указывать Киеву, как действовать в вопросе переговоров.

Американский президент отметил, что после деоккупации Херсона обе стороны будут решать, что делать в период зимы и будут ли они идти на компромиссы.

Также Байден сообщил, что он намерен обсудить вопрос войны, которую развязала РФ, с лидерами «Большой двадцатки» на саммите в Индонезии и увидеть, какими могут быть дальнейшие шаги.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, внезапно сообщила, что Кремль готов сесть за стол переговоров с украинской стороной, «учитывая текущие реалии».